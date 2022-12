Lo operaron de la columna y le quedó un “elemento extraño” que ahora lo tiene limitado físicamente

Phanor Calero fue sometido a cirugía durante septiembre de 2016 en Cali y, tres meses después, se enteró que algo raro había quedado alojado en su cuerpo.

“Llevé una radiografía que me hice tomar el 13 de diciembre 2016 y es ahí donde nos damos cuenta con la terapeuta que tengo una lesión de un elemento extraño en la pierna derecha”, dijo el paciente.

Asegura que con los días el dolor incrementa y que sus actividades, cada vez, son más limitadas.

“Precisamente, hoy (sábado 25 de febrero) venía para la clínica y me tocó usar la muleta porque ya no puedo sostenerme. La verdad, me falsea el pie derecho”, aseguró.

Armando escobar, apoderado del denunciante, ya adelanta las acciones legales para exigir que el elemento sea extraído.

“Promoveremos las acciones administrativas ante la Superintendencia de Salud y las acciones legales para que sea indemnizada integralmente esa víctima del perverso procedimiento”, sostuvo el abogado.

El secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán, explicó el procedimiento que, en estos casos, debe seguir la clínica y el derecho que el ciudadano tiene como paciente.

“Primero, la clínica tiene que garantizar que le sea retirado el cuerpo extraño. Segundo, debe conformar su comité de seguridad del paciente, discutir el caso y aprender del error, si se cometió, para que, en otros casos, no vuelva a suceder”, indicó.

A través de la oficina de comunicaciones, el centro asistencial anunció que este caso es analizado por los médicos y que la próxima semana entregarán detalles acerca del posible elemento extraño que tiene el paciente en su cuerpo.