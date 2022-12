¿Lo recuerda? Rocco, el pitbull que le causó la muerte a una abuelita en Cali no será sacrificado

Rosalina López murió por la mordida del perro en un caso registrado el pasado 16 de febrero. Casi 3 meses después se determinó que el animal no es una amenaza.

Luego del lamentable hecho, el pitbull, llamado Rocco y de tan solo ocho meses, debió ser llevado al Centro de Zoonosis para evaluar su conducta, descartar enfermedades de rabia o zoonóticas que sean una amenaza para el ser humano y decidir su futuro.

Ahora, la Secretaría de Salud de Cali informó que la entidad logró establecer que Rocco “no muestra signos de enfermedad alguna que represente un peligro para la comunidad en materia de salud pública y que no se convierte en un animal de riesgo para transmitir algún tipo de zoonosis”.

Abuela de 89 años murió en Cali tras ser atacada por un pitbull... “No se sacrifica al animal porque no cumple con dos criterios. Uno, no tiene una enfermedad peligrosa para el ser humana y, dos, su comportamiento no permite denotar que es agresivo”, dijo dijo Alexánder Durán, titular de la dependencia.

Sin embargo, anotó que el perro sí se mantendrá bajo custodia porque “está inmerso en una investigación judicial”. En ese sentido, fue entregado a la Fundación Paz Animal de manera transitoria, mientras la Secretaría de Salud construye el centro de protección animal del Municipio.

“Mensualmente, lo estaremos visitando y mirando cómo se encuentra. Y estaremos prestos al llamado de las autoridades judiciales en este caso”, puntualizó el funcionario.

Zoonosis evaluará conducta de pitbull que habría matado a abuela de... Asimismo, agregó que, sobre el fatídico hecho, hay dos violaciones al Código de Policía que serán notificadas a los responsables del animal para que se acojan a las sanciones correspondientes, las cuales están entre los ocho y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.

“Una tiene que ver con el tema de un adolescente a cargo de una animal de raza potencialmente peligrosa y, dos, a nuestro parecer, el animal no tenía las condiciones para su manejo en vía pública y dentro de una vivienda”, explicó el secretario.

Finalmente, el funcionario afirmó que, de esta manera, Cali ya entra en el plan de certificar a sus animales potencialmente peligrosos.

Medicina Legal confirmó que abuela de 89 años en Cali sí murió por el...