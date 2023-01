Lo señalan de golpear a su ex hasta con pala y frente al hijo de ambos, quien defendió a su mamá

La Fiscalía informó que, de acuerdo con el testimonio de la víctima, el menor de 9 años se le montó por la espalda a su padre para parar la brutal agresión.

Un hombre fue capturado y enviado a la cárcel en Cali, tras ser señalado de propinar repetidas golpizas a su expareja en una finca de la vereda El Diamante del corregimiento de Felidia, zona rural de la capital del Valle del Cauca.

Según la Fiscalía, la mujer relató a autoridades la última paliza de la que fue blanco por parte de su excompañero sentimental, cuando este irrumpió en su cuarto, al parecer, en estado de alicoramiento.

"Me levantó de la cama, me empezó a insultar, diciéndome que no quiero volver con él porque yo tenía otra persona. Yo le dije que se fuera, por ser muy agresivo… Me cogió del cabello y me arrojó al suelo", expresó la afectada.

De acuerdo con el reporte del ente investigadors, La ciudadana dijo que, en ese momento, su pequeño se despertó y se le montó por la espalda a su padre, pidiéndole que no golpeara más a su progenitora.

"Cogió al niño por el cuello y le dijo que lo respetara que era el papá. Y cogió una pala para golpearlo, yo lo cogí de los brazos, pero empezó a darme duro con el palo de la pala en las piernas y los brazos", añadió la denunciante.

De acuerdo con la mujer, su expareja se puso "como loco" y la emprendió contra la vivienda, destruyendo todo lo que había en ella. "Tiró la lavadora al suelo, rompió los platos y los vasos", contó.

Ella aseguró que en medio de los ataques tomó a su hijo y se encerró junto con él en un cuarto. Sin embargo, sostuvo, el sujeto llegó hasta la habitación y, pese a los esfuerzos de la víctima por no dejarlo entrar, este empujó tan duro y a patadas la puerta que la terminó golpeando en la frente. "Me hizo una herida, yo caí al piso mareada", declaró.

"Empezó a gritar que se iba a matar y cogió un vidrio y empezó a cortarse las muñecas y las manos. Sus papás, al oír el griterío, entraron y vieron que trataba de cortarse las muñecas", puntualizó la agredida.

La ciudadana afirmó a la Fiscalía que lo único que pide es protección para su hijo y para ella, pues asegura que su excompañero es capaz de matarla a ella si no regresa con él. Asimismo, indicó que las agresiones se venían presentando desde hace varios meses.

El señalado fue capturado por agentes del CTI y se le imputaron cargos como presunto autor responsable de violencia intrafamiliar en concurso con lesiones personadas. Un juez la envió a la cárcel como medida preventiva.