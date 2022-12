"Lo único que me faltaba probarle": la reacción de Tatán Mejía a broma de su esposa Maleja

La caleña compartió un video en Instagram de una de sus divertidas ocurrencias cuya 'víctima', en esta ocasión, fue el motocrosista paisa. ¿De qué se trata?

"Desde que tuve a Lupe yo quise hacerle esta broma a Sebastián. Yo me acabo de extraer un poquitico de leche (materna), entonces, jajaja… se la quiero echar en el café. Como él siempre toma café después del almuerzo, entonces se la voy a echar. Es rica, es dulcecita", dice en la publicación Maleja.

En las imágenes se observa cómo la actriz y presentadora, entre risas, le sirve el café a su esposo. "Es tan buena, que no se corta", expresó y luego se dirigió a la habitación donde se encuentra Tatán con su pequeña Macarena.



La también instagramer le entregó el vaso a Tatán, que permanecía sentado en un sillón sosteniendo a su bebé, mientras recibía una llamada. Sin percatarse del ingrediente secreto de su mujer, el manizaleño probó el café y continuó consintiendo a su hija.

El video ya cuenta con cerca 400.000 reproducciones y más de 44.000 'Me Gusta'. "Ayyyyy me estoy riendo sola, con un emoticón. ¿Cómo creen que va a reaccionar @tatanmejia cuando vea esto?", comentó Maleja en el post.

Posterior a esta publicación, la popular caleña subió varias historias a su red social donde muestra la reacción de su marido ante la broma. "Lo único que me faltaba probarle", dijo el deportista extremo.



Video: historial Instagram @maleja_restrepo