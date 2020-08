“Lo único que no se puede es viajar por turismo”: detalles de venta de pasajes en Terminal de Cali

Desde ya, las personas que necesiten viajar podrán ir personalmente a las taquillas de la Terminal de Transportes de Cali para comprar sus pasajes. La opción fue habilitada a partir de este jueves 6 de agosto de 2020 y se suma a otras alternativas como reservar por teléfono o internet.

“La necesidad la tiene que sustentar básicamente dentro de una de las excepciones, motivos de trabajo, estudio, citas médicas o por motivos de fuerza mayor. En resumidas cuentas, lo único que no se puede es viajar por turismo”, dijo Ivanov Russi, gerente de la Terminal de Transportes de Cali.

Otra de las razones por las cuales se permite abordar transporte en la terminal de la capital del Valle del Cauca es también la falta de empleo, como es el caso de don Carlos Arturo Marín. Él fue despedido en Cali y la carta en la que se lo informan es el aval para viajar.

“Yo soy de Roldanillo, me quedé sin empleo, la pandemia me cogió acá y ya para qué me quedo, me voy para la casa”, aseguró.

Por su parte, Flor Imbachí va para Pasto y dijo que prefirió ir hasta la terminal a preguntar si había o no buses habilitados con ese destino.

“Solo sabía que había que venir a preguntar cuáles son los horarios o qué requisito piden para viajar, pues tengo una hermana que está embarazada y está a punto de dar a luz, entonces, (viajo) para ir a cuidarle la dieta”, explicó.

Según voceros de la terminal, el 84 % de las empresas de transporte intermunicipal que allí operan ya reactivaron su servicio con medidas como el 50 % de ocupación en cada bus y estrictos protocolos de bioseguridad.

Por lo tanto, ahora se pueden conseguir pasajes para casi cualquier parte de Colombia en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19.