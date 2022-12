Localizan cuerpo de menor de 17 años desaparecido en aguas del río Cauca en Cali

En horas de la mañana de este lunes 3 de agosto fue hallado el cuerpo sin vida del Aldair Marino Montaño Zamora, de 17 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado viernes 31 de julio , tras ser arrastrado por aguas del río Cauca, en el oriente de Cali.

“Bajamos en una barca que pagamos tras reunir dinero con la familia, esto para poder buscarlo y rescatar su cuerpo. Al mirar hacia el lado izquierdo vimos algo color blanco y nos dimos cuenta que si era él”, afirmó Marta Isabel Montaño, tía del menor.

Familiares aseguraron que Aldair Marino no sabía nadar pero a pesar de eso el joven se lanzó al agua.

“Él se tiró al río cuando no sabía nadar porque sus amigos lo incitaron a lanzarse. Él pedía auxilio pero aparentemente ellos pensaban que estaba jugando y cuando lo intentaron ayudar ya fue demasiado tarde”, narró la tía del joven.

Los familiares afirmaron que para el rescate del cuerpo de Aldair no recibieron ayuda ni de la Policía, ni de la Cruz Roja, Bomberos o Defensa Civil.

“Lo único que hacían era recibir nuestras llamadas y pedirnos que repitiéramos una y otra vez la historia. Siempre me decían lo mismo, que ya venía apoyo pero mentira nunca pasó. La Cruz Roja me dijo que esperara tres horas porque no estaban preparados para esta muerte. Los Bomberos si llegaron cuando desapareció pero no se untaron ni un dedo de agua, sólo se sentaron a la orilla a ver que el agua pasara”, denunció la tía del menor.

El cuerpo del joven fue llevado por un carro de criminalística, Medicina Legal se encargará de dar el dictamen de las causas de su muerte.

