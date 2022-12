Los capturaron tras robar a un comerciante y, a pesar de las pruebas, los dejaron en libertad

La decisión fue tomada por un juez de Palmira. La víctima del atraco, quien se enfrentó a uno de estos delincuentes, denunció amenazas. El hecho quedó en video.

En la grabación de una cámara de seguridad se observa cuando un sujeto ingresó a la oficina administrativa de una distribuidora de bebidas, en este municipio del Valle del Cauca, y, con un arma de fuego, intimidó a tres adultos y una bebé que estaban en el lugar.

El ladrón empezó a tomar dinero en efectivo y otros elementos de valor, de pronto, se ve en las imágenes, una de las víctimas reaccionó y lo neutralizó. Sin embargo, a los pocos minutos, otro hombre armado ingresó al sitio.

"En el momento en que ya estoy prácticamente luchando para que él no fuera a hurtar, sube otro bandido, cómplice de él, con un arma de fuego, aparentemente una pistola, y me encañona y me dice que si no me quito, me lo estalla, por lo tanto accedo a las condiciones de ellos", relató César Augusto Vargas.

Los delincuentes escaparon. De inmediato el comerciante alertó a la Policía, que los capturó a pocas cuadras del establecimiento, cuando se escondían en una residencia del barrio El Loreto. Además, les incautaron un arma de fuego.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, que inexplicablemente los dejó en libertad a pesar de las pruebas presentadas en la audiencia.

Cualquier cosa que me pase de aquí en adelante, la responsable es la Fiscalía por dejar libres a unos bandidos", dijo Vargas.

Ahora la víctima, a quien le robaron $19 millones, se siente en riesgo, porque interpuso la denuncia ante las autoridades, reconoció a los hombres y los enfrentó. Uno de los delincuentes tiene antecedentes judiciales por homicidio y hurto.

"Este es un ciudadano que hizo todo lo que la justicia recomienda, presentó la denuncia y todos los elementos materiales de prueba, y hoy se encuentra en una situación de gravísimo riesgo, porque esos delincuentes lo amenazaron de muerte", señaló, por su parte, el abogado Elmer Montaña.

El comerciante le hace un llamado a la Fiscalía para que le brinde protección por el peligro en el que se encuentra su vida y también la de su familia.