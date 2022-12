Los citaron en un barrio del oriente de Cali y cuando llegaron en su carro fueron atacados a bala

Se trata de dos hombres, quienes fueron trasladados de manera inmediata a un centro asistencial. Uno de ellos murió y otro permanece con pronóstico reservado.

Las víctimas fueron atacadas a bala por sicario minutos después de llegar al barrio 12 de Octubre, en el oriente de Cali, a bordo de un vehículo particular.

"Estas dos personas fueron citadas por un sujeto, alias 'Chinga'. Ellos llegan al barrio, hacen una llamada, en ese instante aparece un sujeto y les dispara de forma indiscriminada", explicó el coronel Henry Jiménez, subcomandante de la Policía Metropolitana.

Heridos, los hombres intentaron huir, pero el conductor perdió el control y dos cuadras más adelante se estrellaron contra un poste.

"Llega la patrulla a reaccionar y ubica un arma de fuego cerca del lugar de los hechos, y se logra la ubicación de una persona con las características. Se está estableciendo si está involucrada o no en este caso", agregó el coronel Jiménez.

El crimen se registró momentos después de que la gobernadora del Valle del Cauca, se retirara del polideportivo del barrio, en donde participó de un encuentro con la comunidad. "Es un hecho totalmente aislado. No tenemos ninguna situación especial con respecto a la reunión que ahí se llevaba a cabo", puntualizó el oficial.

Las autoridades aseguraron que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad de la mandataria y que investigan los móviles de este ataque sicarial.