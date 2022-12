Los daños que taxistas habrían causado a carro de conductor de Uber en Cali

En video quedó registrado el momento en que un grupo de taxistas acorraló a un conductor de Uber, que fue sorprendido por ellos cuando dejaba a un pasajero en un centro comercial del norte de Cali. El hombre dijo que debió encerrarse en su vehículo para evitar que lo lincharan.

"Me cerraron, me rayaron el carro, no me dejaban salir, me iban a agredir", expresó Míyer Portela.

Portela afirmó que fue un taxista quien solicitó el servicio por la aplicación y al llegar al destino llamó a otros de sus colegas y que además se fue sin pagar. "Cuando lo dejé, él mismo les dijo a todos los taxistas".

Miembros del gremio que trabajan en el sector donde se presentó esta situación aseguraron que sus colegas detuvieron al conductor de Uber para advertirle que no puede quitarles el trabajo por el que pagan impuestos.

"Están los carros parqueados y simplemente sale el pasajero pasa por encima de los taxis, que son quienes verdaderamente deben prestar este servicio, y se montan a los carros particulares", indicó Robertul Hernández, taxista.

Los conductores de Uber manifestaron que este hecho, ocurrido en la noche del martes, demuestra que prácticamente los están cazando, por lo que piden la intervención de las autoridades.

Esta agresión se registró luego que, en la madrugada del mismo día, varios taxistas retuvieron a otro presunto conductor de Uber y a quien le advirtieron que seguirán imponiendo controles para evitar que sigan prestando servicio a través de esta plataforma ilegal. Incluso, de acuerdo con un video que circula en redes sociales, le aseguraron que "la van a pasar muy mal" y que carro que vean lo van a dañar.



Taxistas retuvieron a conductor que estaría prestando servicio de Uber en #CaliCo: https://t.co/Dmlob7EKWZ pic.twitter.com/LZSBIQzpHG — Noticias Caracol (@NCValle) 15 de noviembre de 2016