Los delicados hallazgos que llevaron a cerrar clínica donde le hicieron lipo a una mujer que murió

La muerte de la paciente en Cali revivió el debate sobre las condiciones de salubridad con las que funcionan algunos establecimientos de cirugías estéticas.

Sorprendido quedó el equipo de la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, que inspeccionó la Clínica Mediplastic, donde fue operada Gladys Gallego, de 35 años, quien posteriormente falleció. Las condiciones de higiene en algunas áreas del lugar están entre lo más delicado.

"No se evidencia que los baños cuenten con accesorios necesarios para el lavado de patos o disponen de ambiente específico para este proceso. Cirugía: no se evidencia protocolos de lavado de manos", explicó Patricia Girón, funcionaria de vigilancia y control.

Los funcionarios también descubrieron que no se garantizaban las condiciones de temperatura para los medicamentos y que había manipulación no autorizada. Pero, además, la entidad no cuenta, según las autoridades, con mecanismos de emergencia.

"Se evidencia la utilización de un baño para el almacenamiento transitorio de residuos. Se evidencia el reenvase de medicamentos. En los procedimientos prioritarios no se evidencia protocolo para la suspensión de procedimientos quirúrgicos e iniciar maniobras de reanimación", señaló la Gobernación del Valle del Cauca.

Maria Cristina Lesmes, secretaria de salud departamental, dijo que la clínica estaba sancionada y que, por todas las irregularidades, se ordenó el cierre.

"Encontramos que es un servicio que estaba ya en medida sanitaria, que no había sido reabierto el quirófano y que vuelve a ocurrir un hecho de estos. Además, que no hay un cumplimiento estricto de los estándares de calidad y esto obliga al cierre total de este establecimiento", dijo Lesmes.

Noticias Caracol intentó hablar con directivos del centro asistencial, ubicado en el sur de Cali, pero, telefónicamente, dijeron que no hay voceros autorizados.