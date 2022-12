Los delitos que más azotan a los caleños y que buscan contrarrestar con 'Fortaleza'

Se trata de estrategia liderada por el propio alcalde de Cali, con el fin de enfrentar las diferentes acciones delincuenciales que agobian a los ciudadanos.

Muchos de los habitantes de la capital vallecaucana manifiestan sentirse inseguros. Una de ellas es Dana Becerra, quien dice haber sido víctima de robo dos veces en lo que va corrido del año.

"En el MIO hacen cosquilleo, le meten la mano a uno al bolso y, así, lo cogen a uno de quieto por la calle, todo el tiempo. Pienso que no hay seguridad, no hay policía, no hay nada", expresa Becerra.

Según cifras del programa 'Cali Cómo Vamos', los hurtos a personas y de carros incrementaron en 12 % durante el primer mes de 2018. Los números también señalan que el robo de celulares aumentó en 24 % y de comercio en 57 %, estadísticas comparadas con el mismo mes de 2017.

Con el objetivo de contrarrestar estos y otros delitos que azotan a los caleños se puso en marcha el Plan Fortaleza, que integra a Ejército, Policía, CTI y autoridades de tránsito. Para expertos en seguridad, este tipo de estrategias son de gran importancia.

"Si tú ves al policía o si la Policía está haciendo requisas, estás haciendo como una política proactiva de prevención del delito, eso es comprobado, que puede reducir hasta en un 40 % los delitos", explicó Sergio Prada Ríos, experto en seguridad de la Universidad Icesi.

Entre tanto, el delito de homicidio, de acuerdo con las cifras, se ha reducido en un 2 % en la capital del Valle del Cauca.



