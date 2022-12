Los detalles de la reunión entre familias de diputados asesinados y FARC en Cuba

Uno de los momentos más importantes de la reunión fue cuando los familiares de los once diputados asesinados por las FARC les pidieron a los comandantes de esa guerrilla que hicieran una oración por los asambleístas. Asimismo, les solicitaron explicaciones por su secuestro y, posterior, asesinato, al tiempo que desahogaron el sufrimiento acumulado por años.

“No se imagina cómo es de sanador poder expresarle a quien tanto te ha hecho, a quien tanto te ha hecho sufrir, el dolor y la rabia que se siente. Eso sana, podérselo decir frente a frente”, dijo Fabiola Perdomo, esposa de Juan Carlos Narváez, uno de los diputados asesinados.

Sebastián Arismendi, uno de los hijos de Héctor Fabio Arismendi, otro de los diputados que murió a manos de la guerrilla, también hizo parte del encuentro y expresó sus sentimientos a los comandantes de las FARC.

“Me siento más recompensado, el verlos a ustedes acá escuchando mi dolor y el haberlo compartido, que verlos 50 años, tras su muerte (la de su padre), detrás de una cárcel. Siento que esto es justicia”, dijo.

Asimismo, los jefes guerrilleros aclararon las muertes y absolvieron a Sigifredo López, quien después de su liberación en febrero de 2009 fue señalado de haber participado en la muerte de sus colegas.

“Haber confirmado lo que nosotros ya sabíamos: que Sigifredo López era una víctima más y que no tuvo nada que ver con el secuestro y con el asesinato de sus compañeros”, afirmó Perdomo.

“Yo creo en el perdón y por esa razón, a partir de ahora, me voy a dedicar a trabajar en la construcción de una cultura del perdón que lo lleve y nos conduzca a la reconciliación de los colombianos”, sostuvo, por su parte, Sigifredo López.

Finalmente, las FARC se comprometieron a pedir perdón durante un acto público previsto para octubre, después del plebiscito. Los once diputados fueron asesinados por las FARC en el 2007, tras haber sido secuestrados cinco años antes en Cali junto con Sigifredo López, el único sobreviviente.