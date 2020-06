“Los dos estamos locos”: las confesiones de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sobre cómo se enamoraron

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno les dieron gusto a sus millones de seguidores y les revelaron cómo llegaron a enamorarse y a tener una relación, que avanza de maravilla, al punto que ambos ya están esperando su primer hijo.

“Pipe es un hombre muy bonito y hombres bonitos hay muchos, pero lo que más me encantó y me hizo interesar mucho más en él fue esa autenticidad, que lo admiro como artista y, lo más clave, es que es muy divertido, me identifico con cosas que él hace y me hace reír. Ahí me fui enamorando”, dijo Luisa Fernanda W.

A su turno, Pipe Bueno agregó que ambos se entendieron “muy bien en una complicidad que existió desde la parte, incluso, laboral, pues “hubo un muy buen ‘feeling’ (conexión) tanto en el trabajo como a la hora de salir, que a unos premios, que a una rumba”. La amistad fue clave.

“Recuerdo que me decían que ‘te trata como si fueras una amiga’. Es que somos amigos, somos unos ‘partners’, que ustedes no se imaginan. Y lo más me gustó de eso es que los dos estamos locos y yo le digo ‘tirémonos por este tobogán’ y ella, ‘vamos’”, confesó el cantante caleño.

La pareja también dio a entender que su relación fue fluyendo de esa manera y que, en ningún momento, uno intentó conquistar al otro. “En ningún momento ‘nos caímos’”, aseguró la influenciadora paisa.

Estas confesiones se produjeron a través de un video que Luisa Fernanda W publicó en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 13,8 millones de seguidores, y en el que ambos también les hicieron una recomendación a sus fanáticos sobre cómo tener una relación exitosa.

“Sean amigos y se van a dar cuenta de lo que va a pasar en su relación, porque uno en la pareja tiene que tener un amante, un amigo y la madre de sus hijos, un montón de cosas, no una sola o la parte sexual, porque hay huecos. Y, cuando uno encuentra algo así, mantenemos parchados y cagados de la risa”, dijo Pipe Bueno.

Finalmente, Luisa y Pipe señalaron que lo más importante de una persona con la que se desee tener una relación de pareja duradera es que sea “auténtica, bacana y parchada, por encima de la belleza” y que tenga una “personalidad con la que uno se divierta y vaya afín”.

Vea el video completo aquí: