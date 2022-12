Los estragos que causó fuerte aguacero en 12 barrios de Buga, Valle del Cauca

El aguacero comenzó hacia las 3:30 p.m. del pasado 20 de dicimebre, e inundó 12 barrios del municipio de Buga, en el Valle del Cauca. Familias afectadas perdieron enseres y electrodomésticos, pues el agua que bajaba de las montañas, subió más de un metro de altura.

Residentes de algunos barrios tuvieron que abrir huecos en las fachadas para que el agua saliera de las casas.

“Esta es la tercera vez que pierdo todo por este tipo de emergencias. Ninguna autoridad ha llegado hasta acá, las veces pasadas me han dicho que no responden por nada, en la Alcaldía nunca me han ayudado”, manifestó una habitante afectada por la inundación.

Afectados esperan recibir ayudas por partes de las autoridades municipales o departamentales.