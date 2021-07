Los moretones en ojo y nariz que sufrió Elizabeth Loaiza tras golpearse, según ella, en el baño

Luego de que varios de sus seguidores vieran una foto en la que aparecía con el ojo morado y le preguntaran qué le había pasado, Elizabeth Loaiza reveló que sufrió un accidente en el baño.

“Soy una bola, soy una pelotuda. Estaba en el baño, me fui a parar, se me resbaló un pie hacia un lado y me di contra el vidrio de la ducha y caí de lado como una pelota. Creo que me partí la nariz”, dijo la top model y empresaria caleña.

Elizabeth Loaiza aseguró que se va a realizar una radiografía para verificar si realmente hubo fractura y mostró los moretones que sufrió tanto en la nariz como en el ojo.

“Antes no me han salido más porque me he echado cremitas y eso. Ahí voy mejorando”, anotó.

Elizabeth Loaiza habló de este accidente en la noche del miércoles y dijo que ocurrió hace como tres días en la finca.