Los pasos de una caleña de 21 años que la llevaron a convertirse en campeona mundial de salsa

Cali, la capital mundial de la salsa, estrena nuevo título gracias a la destacada actuación de la joven en el World Salsa Open celebrado en Bogotá.

Ser bailarín es una profesión que se lleva en el alma y María Camila Salazar refleja su profesión en los zapatos, que, muy diferentes a los de una princesa, muestran todo el esfuerzo que trae esta labor.

“El valor de la mujer, como esa feminidad que uno debe manejar, y también el valor que tiene esto para uno como bailarín. Literal, tú como centro para todo”, dice Camila.

Esta joven bailarina de 21 años asegura que el sacrificio de quienes bailan está marcado durante toda su vida.

“El baile no solo es felicidad, la gente cree que uno sale a bailar y piensan que se trata de una persona alegre, pero detrás de todo hay una mano de problemas, de situaciones, de cosas que uno tiene que saber pasar”, comenta.

Camila ahora es la nueva campeona del World Salsa Open en la categoría solista, premio que se ganó gracias a su talento y el apoyo de su familia.

“Es una satisfacción muy grande, porque yo siempre la he apoyado mucho, siempre he estado con ella, la acompaño a todas las competencias, siempre la animo y le digo que tiene que ser la mejor”, afirma Claudia Cifuentes, su madre.

Su pareja de baile es Brayan de la Pava, quien sabe que el camino recorrido se debe a un lema.

“’Sin el esfuerzo, la lucha y el ensayo es imposible la alegría de la victoria’, ese sí está en lo cierto”, señala el bailarín.

Ahora, María Camila se prepara para hacer parte del Salsódromo 2019, donde más de 1.500 artistas hacen su aparición en el evento inaugural de la popular Feria de Cali, que este año llega a su versión 62.