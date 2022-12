Los pilló la cámara: vea cómo 4 menores arriesgan sus vidas colgándose del MIO para no pagar pasaje

Estas imprudencias ya son una constante. El video lo hizo el conductor de un bus de este sistema de transporte masivo.

El video muestra a varios jóvenes que arriesgan su vida al colgarse en la parte trasera de un bus en una vía del oriente de Cali.

Los menores de edad, quienes incluso llevan maletines puestos, no atienden el llamado de algunas personas que les insisten que se bajen.

De hecho, según evidencia el video, el bus hace una parada, los menores se bajan y, cuando el vehículo va a arrancar de nuevo, vuelven a colgarse para seguir la marcha.

Además, parece que se enteran de que los están grabando, pero no prestan atención alguna.

Estos comportamientos son repetitivos entre jóvenes que no pagan el costo del pasaje y se "cuelgan" literalmente de los buses para atravesar la capital del Valle del Cauca.