Los puentes quebrados que afectan a comunidades del oriente y oeste de Cali

Se trata de dos estructuras vehiculares que colapsaron y aún no han sido reparadas. Ciudadanos hablaron con Noticias Caracol sobre esta situación.

Uno de los puentes quebrados es el de Navarro, en la vereda El Estero, oriente de Cali. De acuerdo con Jhon Jairo Camelo, presidente de la JAC de esta localidad, al menos 4.000 familias se ven afectadas por la situación. Lo peor, según él, es que hace dos años anunciaron que esto iba a pasar.

"Tenemos las fotos donde se demuestra, en ese entonces, que el puente tenía sus dificultades. Han pasado ya cuatro meses que se cayó el puente, pero no se ha podido lograr nada. Tenemos una población que se encuentra sin salida", dice Camelo.

El hombre, además, señala que por el sector alterno que actualmente utilizan para movilizarse la inseguridad es insostenible.

Marcial Quiñones, secretario de Infraestructura del municipio, asegura que el diseño ya está hecho para un puente de 40 metros y no se tiene el presupuesto. Asimismo, afirma que la estructura podría costar hasta $10.000 millones, por lo que se deben hacer las gestiones para conseguir el dinero.

Al otro extremo de la capital vallecaucana, en el sector del Aguacatal, un puente vehicular también se cayó desde el pasado mayo, tras avalancha del río que lleva el mismo nombre. La comunidad educativa del colegio Santa Isabel de Hungría es una de las más afectadas.

"Para venir a recoger a los estudiantes es muy complicado y más que todo para la gente que tiene carro. Para llegar toca dar mucha vuelta", afirma la ciudadana Luz Mery Mejía.

El secretario Quiñones también se refiere a este caso. "A mediados de octubre sale la licitación, ya con un conjunto de puentes que vamos a hacer reparaciones", señala.

Mientras se consigue el recurso para reparar la estructura o construir uno nuevo, empresas municipales se han comprometido a limpiar la basura que reposa entorno a esta. Sin embargo, hacen un llamado a la comunidad para que no siga arrojando los residuos al canal CVC sur.