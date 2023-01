“Los remataron a punta de granada”: padrastro de Karina García revela cómo fue la masacre

Dijo que integrantes de las disidencias de las FARC, semanas antes, citaron a los candidatos de este municipio.

Alfonso Giraldo, padrastro de Karina García, la candidata a la Alcaldía de Suárez asesinada, le relató al diario El País de Cali los momentos previos al crimen de su hijastra, su esposa y otros cuatro acompañantes de la líder política.

Publicidad

Señaló que el domingo 1 de septiembre, a las diez de la mañana, emprendieron viaje hacia el sector de Bellavista.

“Estábamos preocupados el mismo domingo porque ella no llegaba. Nosotros nos comunicamos con la alguien de la Tercera Brigada del Ejército e investigamos, porque nos comentaron que había combates y pues nosotros asumimos que no llegaban, porque no habían podido pasar y que estaban resguardados”, dijo.

Luego, sobre las once de la noche, empezó a circular una información sobre un vehículo que estaba incinerado en el corregimiento La Betulia.

“Hasta que, a las dos de la mañana, nos dimos cuenta que el carro que estaba incinerado era el carro de la candidata”, expresó el familiar.

Publicidad

Karina García y su equipo venían de regreso hacia el municipio de Suárez, en el norte del Cauca, cuando fueron interceptados por un vehículo que estaba estacionado en una curva.

“El conductor trata de echar reversa y no le dieron tiempo, ahí los encendieron a fusil, como era un carro blindado. Dijo el escolta que les dispararon con fusil por lo menos por 20 minutos y, seguidamente, los remataron a punta de granada hasta que el carro se incendiara”, manifestó Giraldo.

Publicidad

A Karina siempre le interesó el trabajo por la comunidad. En los inicios de su carrera política se desempeñó como concejal de Suárez y luego como personera; fue en ese momento que nació la idea de aspirar a la Alcaldía del municipio caucano.

“Un día de campaña empezaba a las siete de la mañana y terminaba a la una de la madrugada, era una mujer aguerrida, trabajadora, incansable, le gustaba ir a la zona rural”, comentó.

Asegura que casi un mes antes del crimen, presuntos miembros de las disidencias de las FARC que operan en la zona, lideradas por alias 'Mayimbú', habían citado a los candidatos.

“Les pidieron transparencia dentro de la Administración, campañas que se pudieran cumplir y que ellos no se iban a meter en ese proceso, además que no hubiera compra de votos y que no se iban a meter en ese tema”, aseveró el padrastro.

Publicidad

Finalmente, Alfonso Giraldo concluyó que “ya está demostrado que aquí quien quiera hacer las cosas bien, las balas y los fusiles le acallan esa esperanza”.

Publicidad

En contexto

Habló papá de Karina García desde Medicina Legal en Cali, a donde se llevaron víctimas de la masacre El otro video donde Karina García, asesinada en Cauca, había denunciado persecución y amenazas Como líder y destacada estudiante recuerdan a Karina García en la universidad donde cursó Derecho “Escolta que huía dice que escuchaba las risas de quienes disparaban”: senador Velasco sobre masacre ¿Quién era Karina García, la candidata a la Alcaldía de Suárez que fue víctima de masacre?