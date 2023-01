Los riesgos de reto viral que incita a relaciones con pacientes de VIH y preocupa a los médicos

Los menores de edad son la población de mayor riesgo, que ingenuamente, creen que la píldora les garantiza no contagiarse.

El fármaco solo debe ser suministrado bajo prescripción médica y, además de los riesgos y consecuencias irreversibles al consumirlo, los menores de edad también tienen efectos secundarios como náuseas y vómitos. De ahí, el llamado urgente de las autoridades de educación de Cali y principalmente a padres de familia.

La alerta fue emitida por la Secretaria de Salud del Valle del Cauca acerca de un peligroso reto viral que circula en redes sociales en el que se invita a menores de edad a tener relaciones sexuales con personas que padecen el VIH, para posteriormente evitar contagiarse ingiriendo una píldora.

Se trata de un medicamento conocido comercialmente como Truvada, que se usa para tratar o prevenir el virus.

"Es una combinación de dos medicamentos, tenofovir y emtricitabina, y la píldora protege un 99 %, pero en pacientes que la toman por tiempos prolongados y que saben que su pareja o que alguien con quien tienen relaciones sexuales tiene el virus del VIH o que son adictos por drogas o sustancias intravenosas y que comparten agujas, aquí la protección ya es a un 74 %", manifestó Diego Escobar, médico internista de la Clínica Palmira.

Es por eso que la píldora se debe consumir bajo un estricto tratamiento médico, de lo contrario las consecuencias serían irreversibles.

"El riesgo es que como no se está teniendo un consumo permanente, ni largo, la exposición al virus va a estar ahí y va a ser casi como una exposición como si no tuviera protección", expresó el galeno.



Para la Secretaría de Educación de Cali, aunque es importante tomar medidas en las instituciones educativas, resulta esencial la formación en el hogar.

"Debemos estar alertas con los niños, hablar con ellos, darles la confianza para que todo lo que ellos de alguna u otra manera les digan en la calle puedan trabajarlo con sus padres de familia", indicó César Ocoró, subsecretario de Educación de Cali.

Por su parte, el debido acompañamiento de los padres de familia es fundamental.

"Nosotros no podemos olvidar la responsabilidad de papá y mamá dentro del hogar y, por supuesto, que el Gobierno también nos tiene que ayudar con una campaña intensa", comentó Wilson Vargas, padre de familia.

"Como abuela, me corresponde decirle a mis nietos qué está bien y qué no, y hacerles ver que no se deben hacer esas cosas", dijo Bertha Acosta, madre de familia.

Aunque la Secretaría de Salud del Valle del Cauca no ha reportado una cifra de personas contagias con VIH por el reto, se ha encontrado un incremento de casos con el virus en el departamento, especialmente en niños menores de 14 años.

Las autoridades hacen un llamado urgente a toda ciudadanía a denunciar cualquier sospecha de personas que estén incitando a practicar el reto para poder evitar que se registren casos.

En contexto:

'Bugchasing', el peligroso reto que invita a exponerse al VIH y preocupa a autoridades del Valle Secretaria de Salud prende las alarmas por peligroso reto viral entre menores de edad