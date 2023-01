Los sonidos de un caleño que lo llevaron a convertirse en el mejor pianista joven de Colombia

Durante tres días, compitió en el escenario del Teatro Colón con otros cinco grandes pianistas jóvenes de Manizales, Bogotá, Cali y Medellín.

Juan Sebastián Collazos es caleño, tiene 25 años de edad y acaba de convertirse en el mejor pianista joven de Colombia.

“Me siento muy, muy emocionado, es un premio a un esfuerzo, a mucha dedicación, a muchos años de constancia, de muchas prácticas, es un premio no solo para mí, sino para todas las personas que han hecho parte de este proceso”, dijo Juan Sebastián Collazos, mejor pianista joven.

Egresado del Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, Juan Sebastián ahora estudia en el School of Music de Georgia, en Estados Unidos.

El jurado compuesto por tres pianistas, uno de Alemania, otro de Hungría y uno más de Colombia, quedó sorprendido con el nivel de los concursantes colombianos.

“Es una increíble oportunidad para el talento joven de Colombia, tocar en este magnífico Teatro Colón y estoy muy impresionada con el nivel de los jóvenes pianistas, especialmente el repertorio”, dijo Babette Hierholzer, la pianista alemana que hizo parte del jurado.

El premio para Juan Sebastián es una beca de estudios en Hungría y 30 millones de pesos.

“Hacer música es un alimento para el alma, no solo para quien la hace, sino para quienes la reciben”, concluyó el talentoso joven.