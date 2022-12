Luego de propuesta del América, Alcalde de Cali mantiene su posición, público no entrará al Pascual

El mandatario de Cali conoció la propuesta del equipo escarlata pero el clásico vallecaucano está tan cerca, que no se podrá ejecutar el plan presentado.

“Luego se realizó una reunión con el Alcalde de la ciudad para exponerle lo hablado con el América y presentarle el balance de dicha propuesta. Haciendo uso de sus facultades, el Alcalde ha decidido mantener su posición de no facilitar el acceso a las tribunas del estadio si ese partido se jugase en la ciudad en la fecha descrita”, manifestó Juan Pablo Paredes, secretario de Seguridad y Justicia.



“América tiene un sueño y lo podemos cumplir”: Hernán Torres | GOL... La razón para no ceder sería que la propuesta implica un esfuerzo logístico monumental que por la premura del tiempo no se alcanzaría a ejecutar.

“La razón básica es que la propuesta a pesar de ser robusta técnicamente, implica un esfuerzo logístico muy grande que dada la premura de tiempo que se tiene para el juego, no nos ofrece a la administración las garantías necesarias para estar tranquilos, que lo ocurridos días anteriores no se van a volver a presentar. El señor Alcalde ratifica su posición y confía en que no solo el América sino cualquier equipo interesado en el uso del Pascual Guerrero, trabajará con esta administración para garantizar que el fútbol siga siendo una fiesta en torno a la vida, convivencia y cultura ciudadana”, concluyó Paredes.

Alcaldía no cede y, por ahora, clásico América vs. Cali deberá... En redes sociales, el presidente del América, Tulio Gómez aseguró que el partido ante del Deportivo Cali no se jugará a puerta cerrada, que algún estadio del país le abrirá las puertas.



@AmericadeCali no jugará a puerta cerrada, en algún Estadio de Colombia nos abrirán las puertas @Americaenlared @diazsalamanca — tulioagomez (@tulioagomez) June 6, 2017

Resaltó que la búsqueda de otro escenario se dará porque si no el equipo terminará quebrándose, ya que vienen de la Lista Clinton, Ley 1116, de la B y que en el partido anterior perdieron 1.000 millones de pesos.