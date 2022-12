Luis Fernando Lucumí, un guerrero del atletismo paralímpico para el Valle

El atleta nacido en Villa Rica, Cauca que compite por el Valle del Cauca, Luis Fernando Lucumí es sinónimo de perseverancia y dedicación, desde que nació según su abuela ha ido venciendo la adversidad.

“Nació de seis meses muy enfermo, los médicos dijeron que tenía parálisis cerebral pero ha ido evolucionando con el tiempo”, contó Edita Díaz Loboa, abuela del deportista.

Lucumí es medallista de plata en los paralímpicos de Río 2016, nació con parálisis cerebral, sin embargo sus piernas y sus brazos nunca pararon.

“Esto no me detuvo, no me paró, antes me dio más fuerza”, dijo Luis Fernando Lucumí.

En Villa Rica iniciaron sus competencias en el atletismo convencional en 100 y 200 metros, pero fue en Cali donde conoció de sus capacidades diferentes para el lanzamiento de jabalina.

Cada mella es una muestra de sus sacrificios y esfuerzo, pero la de Río es especial pues le recuerda que es el dueño del récord suramericano con una marca 49.19 y de paso es la nueva figura del atletismo paralímpico en Colombia.