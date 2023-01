Macabro crimen contra una mujer que habría sido apuñalada 20 veces por su excompañero sentimental

La víctima, de 37 años, falleció tras ser trasladada a un centro asistencial. Era madre de tres hijos.

Como Diana Ximena Jiménez fue identificada una mujer que fue brutalmente asesinada con arma blanca en el barrio Normandía, oeste de Cali.

“En las horas de la noche se presentó un homicidio de una femenina de 37 años en vía pública. Al parecer, fue realizado por su excompañero sentimental”, informó el mayor Leonidas Basto, comandante del Distrito 1 de la Policía de Cali.

Según las autoridades, la mujer recibió 20 puñaladas y murió tras ser trasladada a la Clínica Sebastián de Belalcázar. Entretanto, se desconoce el paradero del asesino.

“En el momento no se pudo capturar porque emprendió la huida. Estamos desplegando toda la fuerza institucional, Sijín, con el fin de dar captura a este sujeto”, afirmó el oficial.

El comandante del Distrito 1 de la Policía de la capital del Valle de Cauca aseguró que, hasta el momento, no se tiene conocimiento de que la mujer haya denunciado agresiones por parte de su expareja ante las autoridades.

Sin embargo, familiares de la víctima señalaron que Diana Ximena sí había sido víctima de maltrato por parte del hombre, de quien se había separado hace dos meses tras una relación de cinco años.

"Él le seguió instistiendo que volvieran y que, si no volvían, la mataba. Amenazó a mi hermano chiquito, de 11 años. Él la maltrataba, era muy celoso y tomaba mucho", dijo Carolina Bermúdez, hija de la víctima.

La joven aseguró que su madre no había denunciado a su expareja porque "pensó que las amenazas no eran en serio".

Este aparente caso de feminicidio se presentó pasadas las 9:00 de la noche del pasado martes 24 de abril a la altura de la avenida 2BIS con calle 7 Oeste. La víctima era madre de tres hijos, pero ninguno era del presunto asesino.



Vea también: