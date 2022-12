Macabro hallazgo: tres cuerpos desmembrados aparecieron en zona rural de Cali

Foto: Noticias Caracol

Durante la mañana de este martes 15 de noviembre se reportó un siniestro hallazgo en zona rural de Cali. Tres cuerpos desmembrados fueron encontrados en el corregimiento de Navarro, donde funcionaba el antiguo basurero de la capital del Valle del Cauca.

“Sobre las 7:50 a. m. se recibió una llamada al 123 donde contaban sobre el hallazgo de tres cuerpos desmembrados. De forma inmediata, la Policía llega al lugar y se inició el proceso de investigación y levantamiento de los cadáveres”, manifestó el general Nelson Ramírez, comandante de la Policía de Cali.

Las autoridades señalaron que los cadáveres estaban en bolsa plásticas y calcinados.

“Según las primeras hipótesis, los cuerpos que corresponden a tres cuerpos de sexo masculino, fueron traidos desde otro sitio, ya llegaron desmembrados en bolsas y, aquí, fueron incinerados, pero no en totalidad. Por el momento, no se han identificado los cuerpos”, agregó el general Ramírez.

Las autoridades no descartan que este hecho esté relacionado con temas de narcotráfico y aseguraron que continuarán con la investigación para conocer causas y móviles.