Macu Deshidratados, Tecnimusic y Mesa y Crochet: emprendimientos que le hacen el quite a la pandemia

View this post on Instagram

Nada más deliciosamente saludable que una piña Oro miel deshidratada con adición de semillas de chía 🍍🍍🍍 Un snack ideal para cualquier momento del día 🤤 #frutadeshidratada #macu #dehydratedfruit #driedfruit #colombia #miami #bogota #cali #medellin #pasto #buga #palmira #saludable #healthyfood 📱3216218973 - 3207209642 🇨🇴