Madre de bebé asesinado por el padre: “Ninguna entidad me quiso escuchar”

En Tumaco fue capturado Miguel Ángel Meza, el hombre que confesó ser el asesino de Salvador Meza, un niño de tan solo un año y dos meses.

Al parecer, el sujeto cometió este acto como una venganza contra su expareja sentimental.

“Yo estoy destrozada. Desde el primer momento en que mi bebé se desapareció, desde el primer momento que llamé al papá para preguntarle dónde estaba mi hijo, y que él me respondió de la manera como lo hizo, yo busqué a la Policía porque yo sabía que mi bebé estaba en peligro. Ninguna de las entidades que yo busqué en ese momento me quisieron escuchar”, dice Yakeline García, madre del bebé asesinado.

Salvador era su segundo hijo, y la destrozada mujer afirma que no sale del asombro y no entiende cómo pudo existir tanta maldad por parte de este hombre.

“Él me decía que no era hijo de él, que se iba vengar de mi traición. Que si quería ver al niño que le enviara fotos íntimas mías, me decía cantidad de groserías”, indica la mujer.

La señora explica que hace un año se separó de él por los constantes maltratos y, a partir de ese momento, comenzó a amenazarla.

Miguel Meza llegó el pasado 23 de octubre a visitar al niño en su vivienda, ubicada en el barrio Marroquín de Cali, pues por determinación de una comisaría de familia solo tenía una hora para verlo.

A partir de ese momento, comenzó el drama para la madre del pequeño.

“Se hizo la difusión a nivel nacional mediante una orden de poligrama para que nos ayudaran a ubicar. Así fue que el día sábado nos informaron desde Llorente que el sujeto se encontraba allí y ese mismo día salió una orden de captura para este sujeto por violencia intrafamiliar”, explica el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Una vez capturado, el hombre entregó los datos del lugar donde enterró el cuerpo del niño.

Desde la Gobernación del Valle se pidió que la justicia acelere la investigación.