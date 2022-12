Madre de bebé muerta por desnutrición se presentó a la Fiscalía en Cali

A la URI de la Fiscalía en el centro de Cali llegó María Melisa Díaz, madre de la bebé de tres meses que falleció en el Hospital Universitario, HUV, el pasado 5 de agosto. La mujer de 18 años se presentó para responder por el presunto abandono de su hija.

"Yo no hecho nada, entonces no sé por qué me van a meter presa, si yo no hecho nada", dijo la madre de la menor fallecida.

Después de conocer su estado judicial, María Melisa se trasladó a Medicina Legal con la fotocopia de su documento de identidad y realizó el trámite para reclamar el cuerpo de la bebé, que completó ocho días en dicho instituto.

"Que me entreguen a la niña para poderla enterrar y después que hagan conmigo lo que quieran", aseguró la joven mujer.

En un preacuerdo con la Fiscalía, el abuelo paterno de la menor fallecida logró agilizar el proceso y el cuerpo les será entregado en el transcurso de este viernes.

"Nos dejarán enterrar el cuerpo, ellos dijeron que trajera a esta niña para que ella firmará porque ella es la única que aparece en el documento de la bebé fallecida", manifestó Juvencio Grueso, abuelo paterno de la menor fallecida.

Ahora, el abuelo y la joven mujer deberán gestionar los recursos económicos para las exequias de la pequeña.

Tras esta lamentable historia, funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar visitaron la residencia donde vive la joven madre. Allí, encontraron a otros menores de edad, hermanos de María Melisa, por lo que se está investigando si sus derechos han sido vulnerados y así poder adoptar las medidas correspondientes.