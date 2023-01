Madre e hija arrolladas por camioneta en autopista de Cali salían de una cita médica

El fatal accidente ocurrió en momentos en que las mujeres pretendían atravesar los cuatro carriles de la concurrida avenida sin usar puente peatonal cercano.

Las víctimas fueron identificadas como Maritza Loaiza de 54 años y Jenny Alexandra Narváez Loaiza de 33 años, madre e hija, quienes resultaron arrolladas por una camioneta Jaguar en la autopista suroriental de Cali. El impacto afectó sus órganos vitales por lo que murieron al instante.

"Una vía rápida, a la salida los vehículos vienen bajando del puente vehicular de la carrera 56, vienen a buena velocidad, finalmente fueron impactadas por un vehículo tipo camioneta", indicó Juan Carlos Orobio, secretario de Tránsito de Cali.

Vea también: Madre e hija, las mujeres que murieron tras ser arrolladas por camioneta en autopista sur de Cali

De las transeúntes se conoce que acababan de salir de una cita en una clínica ubicada en la carrera 50 con autopista suroriental, iban para su casa, donde vivían las dos solas.

La hija era comunicadora social y estaba desempleada por una afección médica que padecía.

En cuanto al conductor del automotor de alta gama se conoce que es un joven de 18 años, el cual portaba toda la documentación en regla y cuya prueba de alcoholemia dio negativa. Sin embargo, deberá afrontar una investigación por estas muertes.

El accidente se registró hacia las 4:10 de la tarde del lunes 14 de enero de 2019, a tan solo 100 metros de un puente peatonal. Otra mujer que también atravesaba la avenida, presenció la tragedia.

"Yo di como dos pasos cuando iba a pasar, cuando volteo a mirar venía un carro a una velocidad exorbitante, entonces lo que hago es devolverme, pero cuando me devuelvo, volteo a mirar y ya había atropellado a las dos muchachas. Fue muy horrible", relató Paola Andrea Ramírez, testigo de los hechos.

También puede consultar: Transeúntes murieron arrolladas por camioneta de alta gama en autopista suroriental de Cali

Muchos ciudadanos arriesgan su vida al no utilizar los puentes peatonales. En la capital del Valle del Cauca el año pasado se registraron 1.115 accidentes con peatones.

Sin embargo, la velocidad con la que transitan los vehículos es determinante en el resultado del siniestro. "Todos los conductores debemos entender que si golpeamos a un peatón a 50 km/h por hora pues seguramente va a sobrevivir, va a salir lesionado, pero no va a perder la vida", añadió el secretario Orobio.

Tan solo en los primeros quince días del 2019 se han reportado más de 30 accidentes donde se han visto involucrados transeúntes. Autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que tomen consciencia.