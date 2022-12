Madre trató de ingresar marihuana para sus hijos recluidos en centro de menores

Foto: Noticiascaracol.com

Una mujer intentó ingresar 20 cigarrillos de marihuana al Centro de Formación Juvenil Valle del Lili, ubicado en el sur de Cali, cuando fue sorprendida por la vigilancia interna del lugar.

Según el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Valle del Cauca, Jhon Arley Murillo, la mujer es madre de dos adolescentes que se encuentran recluidos en el reformatorio.

“En el proceso de requisa de rutina, detectan que portaba alrededor de 20 cigarrillos de marihuana en su ropa interior. Inmediatamente fue puesta a disposición de la Policía, que están encargada de la seguridad externa de estos centros y así pueda ser judicializada”, manifestó Murillo.

El funcionario lamentó la situación y reprochó la actitud de la mujer por no darle ejemplo a sus hijos. “Fue detenida en flagrancia en un hecho lamentable que uno no entiende cómo, siendo la propia madre, vincula a sus hijos al consumo de sustancias psicoactivas”, agregó el funcionario.

No es el primer incidente que se presenta con dicha mujer. Según Bienestar Familiar, es frecuente su conducta agresiva y su poco compromiso con la rehabilitación de sus hijos.