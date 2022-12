¿Mal incurable? Se quejan de atención en Medimás Popayán y a eso se suma que médicos iniciaron paro

El cese dejó sin servicio de salud a cientos de usuarios de la capital del Cauca, quienes exigen que los atiendan. Entretanto, los galenos piden pago de salarios.

En la mañana de este lunes 18 de septiembre, Vladimir Tróchez llegó a cumplir con una cita médica que tenía programada en la sede de Medimás en Popayán, pero no fue atendido.

“En el día de hoy, nos encontramos con la triste noticia de que los mismos prestadores del servicio se encuentran en cese de actividades, toda vez que no tienen los insumos necesarios para la atención de los usuarios”, afirmó Tróchez.

Los usuarios se quejan porque no les entregan los medicamentos, no dan citas y los servicios de especialistas son remitidos a otras ciudades como en el caso de Bertha Leal, quien expresó su preocupación y casi rompe en llanto.

“Me dan estas órdenes y me mandan para Pereira. ¿Qué pasa, por Dios? Con el Gobierno, con el que maneja la salud, al que corresponda, con todo el respeto, no jueguen con la salud de las personas que están demasiado graves”, dijo Leal.

Los médicos en cese de actividades reclaman el pago oportuno de sus salarios, aportes de pensiones, incremento salarial y cesantías, entre otras peticiones que expresan en carteles. Las directivas de la EPS se reúnen con los profesionales para escucharlos y llegar a una solución.

Así mismo, los médicos exigen que se provea de los insumos necesarios para prestar una adecuada atención a los pacientes.