Malentendido por ocupación de silla en sala de cine terminó en gresca

La situación se presentó en un centro comercial del sur de la capital vallecaucana durante una función privada.

El pasado miércoles, 10 de octubre, un grupo de funcionarios de Migración Colombia en Cali, con motivo de la semana de receso escolar, programó una actividad especialmente dirigida a sus hijos, que consistía en asistir a la proyección de una película exclusiva para ellos.

Luego de compartir un almuerzo, los invitados a la función se dirigieron a la sala de cine en compañía de sus familias.

Ya adentro, se presentó la confusión. Una mujer, que no tenía conocimiento de la exclusividad de la función y que había pagado boletos para ver la película con su hija, le reclamó a otra que sí hacía parte del grupo, por sentarse en la misma ubicación que ella tenía.

La situación se habría agravado cuando, al parecer, las dos mujeres iniciaron una discusión y se agredieron físicamente.

La funcionaria que estaba inicialmente en la silla asignada contó su versión de los hechos.

“Nos dijeron que nos podíamos ubicar en cualquier silla. Llega una señora y me dice: '¡Quítese que ese puesto es mío!' Empezó a ser grosera y, tras decirle que se calmara, me agredió", sostuvo.

Ante la situación, los asistentes pidieron inicialmente a las mujeres que se calmaran, después llamaron a la Policía que llegó al lugar.

“Yo obvio me defendí, pero llegaron más de diez personas, incluyendo la mamá de la señora, y me pegaron. Yo traté de defenderme a mí y a mi hija. Cuando la Policía llegó, toda esta gente que me agredió salió a decir que yo le había pegado a esa señora”, afirmó la mujer que reclamaba por su silla.

Al final, las dos mujeres involucradas en este malentendido salieron del lugar e interpusieron sus respectivas denuncias.

“Hice el proceso con la Fiscalía. Estuve en la clínica haciéndome revisar, pues tengo un ojo operado y, por fortuna, la agresión no comprometió nada”, sostuvo la mujer y añadió que ya se realizó los exámenes en Medicina Legal y que los resultados serán enviados directamente a la Fiscalía.

La contraparte también instauró la respectiva demanda ante la misma entidad y se encuentra a la espera del proceso de conciliación, pues se habría tratado de una riña que, por fortuna, no pasó a mayores.

“También voy a ir a la Procuraduría para ver quién vigila esta sala de cine, ya que no me auxiliaron y no organizaron en su momento las sillas de la sala", puntualizó.

Se espera que la Fiscalía llame a las dos mujeres involucradas en este hecho.

