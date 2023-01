“Mañana empiezo”: estudiante de ingeniería entró a trabajar y fue víctima de masacre en Corinto

Su familia no había recibido bien el primer trabajo del joven, pero lo apoyaron. Tenía 21 años de edad.

Diego Alejandro Cerquera Picon, una de las cuatro víctimas que dejó la masacre registrada en Corinto, norte del Cauca, apenas había comenzado a trabajar con la Fundación de las Ingenierías y las Ciencias de la Salud para la Proyección Social, Fundipros, cuando se presentó el trágico hecho.

Según familiares del estudiante de ingeniería industrial, este era su primer trabajo y había iniciado labores el pasado lunes 28 de octubre de 2019.

“Me dijo: ‘Mami, voy a organizar todo, porque mañana empiezo a trabajar'”, dijo Ana Graciela Picon, madre del joven asesinado.

La mujer recuerda que el trabajo de Diego en el Cauca no había sido bien recibido por la familia. Sin embargo, lo apoyaron. El joven, de 21 años de edad y nacido en Palermo, Huila, le dio una noticia a su mamá que la dejó intranquila.

“Me escribe: ‘Mami, el trabajo es en El Palo, Cauca. Yo: ‘¿Cómo así?, si te dijeron que era en Cali. Me mandó la ubicación y no pude comunicarme más con él y no supe más de él”, contó la acongojada madre.

Un drama similar vive la familia de Carlos Mario López, ingeniero agrícola de la Universidad Nacional y otra de las víctimas del ataque de hombres armados, registrado el pasado jueves 31 de octubre.

El hombre de 29 años, según sus familiares, estaba preocupado por la inseguridad de la zona. Les contó que se sentía observado y que el ambiente se hacía cada día más tenso. Tenía la intención de retirarse, pero la fatalidad se le adelantó.

“Nosotros somos de Florida, hemos conocido qué es vivir en zozobra, en tranquilidad, las precauciones que tenemos, él ya había manifestado que iba a dejar hasta ahí, pero primero llegó la muerte”, afirmó Alexánder López, tío de Carlos.

Cerquera y López fueron hallados a orillas de la vía que comunica a la vereda Santa Elena con la cabecera municipal de Corinto, junto con los cuerpos del suboficial retirado Diego Hernán Rodríguez y el conductor Roosebelt Saavedra Solarte.

Todos hacían parte de un equipo de ingeniería que adelantaba trabajos de topografía para la construcción de un distrito de riego en zona rural del municipio de Corinto. El ataque habría sido cometido por disidencias de las FARC.

“Estas personas emprendían un oficio de topografía y, al parecer, tuvieron un encuentro nefasto con este grupo criminal Dagoberto Ramos”, dijo el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo.

Este viernes 1 de noviembre, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y la cúpula militar recorrieron varios puntos afectados por la violencia en el norte del Cauca, para definir un plan de acción ante esta grave situación.

El ministro dijo que, de manera frontal, se atacará al narcotráfico y a las disidencias de las FARC, señalados como responsables de la masacre de Corinto y la registrada el pasado martes 29 de octubre en Tacueyó, donde cinco indígenas fueron asesinados y seis más resultaron heridos.

