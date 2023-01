Manos criminales habrían ocasionado este incendio forestal en vía a Cristo Rey en Cali

La conflagración se presentó a la altura del kilómetro 2 de la vía que conduce al cerro, ubicado en el oeste de la capital del Valle del Cauca.

“En esta temporada siempre se presentan este tipo de incidentes y también manos criminales, personas que le meten candela a la zona de cerros”, manifestó el sargento Fernando Arana, jefe de turno del Cuerpo de Bomberos de Cali.

Habitantes del sector afectado corroboran la versión de los organismos que atendieron la emergencia con diez unidades.

Vea también:

“Alguien lo quemó”: lo que dicen víctimas tras incendio que convirtió en cenizas bodega de reciclaje “Yo creo que, más bien, es gente que le mete candela con la intención de hacer la maldad, porque yo no veo así la razón”, señaló Eduardo Ángel, habitante del barrio Brisas de los Cristales.

Según los bomberos de la capital del Valle del Cauca, en agosto del año en curso se han presentado más de 60 incendios de este tipo en la periferia de la ciudad.

Le puede interesar:

Emergencia por incendio detrás de reconocido motel ubicado en vía Cali-Jamundí “Es que es ilógico que un vidrio se vaya a prender. Siempre decimos que es la mano del hombre. Necesitamos conciencia que no deben prender los cerros”, añadió Arana.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Cali, un área de aproximadamente 100 metros cuadrados resultó afectada por la conflagración, que, por fortuna, no dejó personas lesionadas.

La temperatura en Cali, durante los últimos días, ha sobrepasado los 30 grados centígrados, lo que propicia esta clase de emergencias.