¿Manos inquietas? Lo que le sacó Mateo Carvajal a Melina Ramírez durante un saludo a sus fans

La pareja se disponía a enviar un mensaje a sus seguidores, pero el paisa ganador del Desafío Súper Humanos arruinó el momento.

“Hola, buenas noches, esto es un mensaje de saludo…Jajajaja… ¡Mateo, rídiculo! Creo que me salió uno de verdad”, dijo Melina Ramírez en un video publicado en sus historias de Instagram, donde aparece junto a su novio Mateo Carvajal.

En la grabación, la pareja iba a enviar un saludo a sus seguidores de una forma muy particular, donde uno se hace detrás del otro para simular que sus manos son las de quien está al frente.

Sin embargo, el paisa no se toma en serio la actividad y empieza a molestar a la bella presentadora vallecaucana con sus manos, las cuales utiliza para llevárselas a la nariz de ella, hurgársela y simular que se está sacando algo.

Ante las manos inquietas de Mateo, la modelo y exreina simplemente suelta una carcajada, para luego volver a retomar la actividad con el objetivo inicial, enviarles un saludo a sus seguidores.



