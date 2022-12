Mantenerse 'fit' no le impide comer 'fat': Greeicy Rendón sorprendió a sus fans con esta imagen

Se trata de una publicación en Instagram con la que la artista caleña revela cuál es una de esas "cosas sencillas" que le dan felicidad a su vida.

La actriz y cantante compartió un GIF en su red social donde se observa, gustoza, recibiendo un exquisito plato de papitas, junto a lo que parece ser un perro gratinado.

La imagen deja claro, además, que mantenerse 'fit' y conservar su envidiable figura no han sido impedimento para que Greeicy le dé gusticos a su paladar. Algo que tiene sorprendido a sus fans. "¿Más comida?", preguntaron algunos curiosos.

En el post, además, se ve a la talentosa vallecaucana sentada a la entrada de un edificio en pijama, saco, medias y crocs, luciendo una radiante sonrisa. Sus seguidores no ahorraron elogios.

"Eres la mujer más hermosa y sencilla que he visto en esta vida, por tu humildad y tu sencillez vas a llegar cada vez más y más lejos con tu carrera. @greeicy1 te amo y tus videos me sacan una sonrisa y me motivan a crecer, pero con la humildad y sencillez que transmites. Dios te bendiga siempre", expresó @danyrojas3.

Cabe recordar que actualmente la artista de la Sultana del Valle hace parte del programa 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', del canal Caracol, donde noche a noche pone en evidencia su espíritu viajero.

