Más de 15 mil indígenas del Cauca y otros departamentos iniciaron minga en defensa del territorio

Con la movilización se busca que el Gobierno Nacional les cumpla con acuerdos firmados desde 1999. Entretanto, campesinos cocaleros avanzan en la negociación de sus peticiones.

Largas filas de vehículos se observan desde tempranas horas de este lunes 30 de octubre en los sitios de concentración de campesinos e indígenas sobre la vía Panamericana entre Cali y Popayán.

Los nativos dicen que son más de 1.300 acuerdos que se han firmado pero que no se han cumplido por parte del Gobierno Nacional.

“Tenemos el tema de salud, de educación, del medio ambiente, de tierras y el decreto 982”, dijo Hárol Ortega, dirigente indígena.

Aseguran que con la movilización se busca que el presidente Juan Manuel Santos llegue hasta Caldono, Cauca, para establecer presupuestos y fechas en las que se cumplirán los compromisos pactados.

“No estamos pidiendo nada nuevo. Si el señor ministro dice que no hay un centímetro más de tierra realmente, no estamos solicitando nada nuevo, lo que queremos es que nos cumplan”, afirmó Enrique Perdomo, dirigente indígena.

Cocaleros que restringen vía Panamericana exigen mesa nacional de... Entre tanto, los campesinos cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola continúan en los sitios de concentración en la vía Panamericana entre Pasto, Popayán y Cali.

“A todos los transportadores que se movilizan por esta vía, les estamos garantizando seguridad, pues la movilización que estamos realizando es una movilización pacífica”, aseguró Cheo Valencia, líder campesino.

Las autoridades se encuentran en máxima alerta, ya que no permitirán bloqueos sobre esta importante carretera.

No obstante, indígenas de diversas etnias también se movilizan y provocan el bloqueo de vías en los departamentos de Valle del Cauca, Putumayo y Chocó.

En el Valle del Cauca, los bloqueos se han registrado sobre la vía Cali-Buenaventura a la altura de la Delfina.



Buenas tardes, presenta cierre total vía Loboguerrero - Buenaventura sector La Delfina por agrupación de personas. — INVIAS #767 (@numeral767) October 30, 2017

Los nativos sostienen que las protestas continuarán hasta lograr acercamientos con el Gobierno Nacional.