Más de 160 buses del MIO no prestaron servicio en Cali durante este lunes

A las 3:00 a. m. de este lunes 28 de marzo, un grupo de conductores de GIT Masivo, uno de los cuatro operadores del MIO en Cali, inició un cese de actividades en protesta porque, según ellos, tienen vacaciones represadas, se enfrentan a jornadas extralargas de trabajo, hay persecución laboral y les han incumplido el debido proceso en los descargos.

Como consecuencia de la protesta, 57 buses de este operador no salieron este lunes a prestar su servicio, lo cual generó afectaciones en la operación del sistema de transporte masivo, según lo confirmó Metrocali.

La entidad informó que las rutas A13A, P27D, A14A, A13C, T47B, T31, P57, P52D, P47C, P30A, P14A y E31 presentaron retrasos, mientras la pretroncal P80A fue suspendida temporalmente.

"De 265 buses que se programaron de Git Masivo para que salieran este lunes, salieron 208. Pero, si se compara ese dato con el promedio de los últimos días respecto a buses que no salen, que es del orden de 20 buses, el paro se concreta en 37 buses", explicó Armando Garrido, presidente de Metrocali, al anotar que se debió recurrir a la reprogramación de rutas para mitigar el impacto del cese de actividades.

Por su parte, la empresa GIT Masivo aseguró que están al día en el pago, tanto del salario, como de las prestaciones sociales, que no hay persecución laboral y que están respetando los debidos procesos, por lo que invitó al diálogo con los conductores para no afectar el servicio del MIO.

Los trabajadores del sindicato Sintragitmasivo han solicitado la intervención de Metrocali para que se cumplan las condiciones que fueron pactadas dentro de los contratos laborales.

“Aunque el sistema no está operando de la forma más óptima, la tarifa alcanza, según los análisis, para la operación y ahí se encuentra la parte laboral. En condiciones normales no deben existir problemas laborales y esto es lo que reporta GIT, que está al día con sus pagos laborales”, sostuvo Garrido.

Finalmente, Metrocali informó que de los 799 buses del MIO que debieron salir a prestar servicio este lunes solo lo hicieron 635 e indicó que Unimetro solo puso en circulación 35 de los 133 vehículos que estaban programados.

