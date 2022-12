Más de 1700 familias sufren por la falta de agua en la ladera de Cali

En el sector Alto de los Chorros, ubicado en el suroccidente de la ladera de Cali, miles de familias viven un drama, se encuentran sin el servicio de agua desde hace un mes.

Los residentes del sector deben salir de sus casas y recoger agua con baldes y ollas desde unas mangueras de las que sale una mínima cantidad del líquido vital que debe abastecer a toda esta población.

Una de las afectadas manifestó que les informaron que el agua iba a venir día de por medio pero no les han cumplido.

“Nos han dicho que posiblemente este daño puede durar entre tres y seis meses, nos dijeron que en el transcurso de este tiempo nos colocaría el agua día de por medio pero eso no ha pasado”, indicó Etelvina Muñoz, afectada.

Jesús Torres, un líder comunitario de la zona indicó que en los barrios no está llegando ni una gota de agua. “No hay ni una gota de agua, en el sector hay más de 1700 familias afectadas”, aseguró Torres.