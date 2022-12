Más de 200 estudiantes mantienen bloqueada entrada a Universidad Libre en Cali

Foto: cortesía Dayssi Torres.

Desde el pasado lunes, estudiantes de la facultad de Salud de la Universidad Libre bloquean las entradas a la institución. Piden garantías y explicaciones sobre qué va a pasar con sus prácticas, pues aseguran que no les han dado la cara.

"No se ha aparecido ninguna directiva a decirnos qué pasa. Nosotros nos indignamos porque estaban diciendo que ya habíamos reanudado actividades, que ya estábamos con la rotación en lista y todo, pero eso no es verdad", expresó Evelyn Castro, representante estudiantil.

La joven aseguró que ya informaron a toda la comunidad educativa que continuarán con el paro hasta que las directivas les den las garantías que solicitan.

"No nos quieren dar nada por escrito, no hay nada pactado. Nos dicen muchas cosas y sacan comunicados pero ninguno está firmado. Eso es lo que no nos gusta", agregó Castro.

Entre tanto, el director de la Universidad Libre, Libardo Orejuela, sostuvo que para el próximo 3 de noviembre está prevista la reactivación de las prácticas, solo que algunos estudiantes no quieren hacerlas en otras entidades diferentes a la clínica Rafael Uribe Uribe.

Por su parte, los estudiantes de medicina de la Universidad del Valle tampoco tienen definida la situación de sus prácticas, las cuales han sido suspendidas a causa de la crisis que atraviesa el HUV. Una delegación de los mismos se encuentra en Bogotá buscando soluciones por parte del Ministerio de Salud.