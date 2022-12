Más de 200 familias deberán evacuar zona aledaña al río Cauca en Buga, Valle

Ante el inminente riesgo que corren los habitantes del sector de El Porvenir, aledaño al río Cauca, en Buga, las autoridades ordenaron la evacuación de más de 200 familias. Las lluvias registradas en los últimos días han aumentado el caudal del afluente.

Inicialmente, serán 20 familias las que deberán salir de esta zona. Frente a la decisión, Everardo de Jesús Vásquez, quien ha vivido por más de 10 años en el sector, asegura que la relocalización es necesaria, aunque solicita que este proceso se haga de manera adecuada.

"No nos oponemos, pero sí pedimos que la reubicación sea un poquito más justa y equitativa", expresa Vásquez.

Sin embargo, algunas personas no están muy convencidas con el hecho de salir de sus casas. Una de ellas es Carmen Julia Estrada, quien reside desde hace más de 40 años en el sector y en varias ocasiones se ha visto afectada por el desbordamiento del río en temporada invernal.

Por su parte, Julián Latorre, alcalde de Buga, manifiesta que a estas familias se les entregarán apartamentos en un proyecto habitacional que se construye en un área segura de este municipio del centro del Valle del Cauca. Añade también que esta medida permitirá recuperar ambientalmente la zona.

"De oxigenar nuevamente la laguna de Sonso, vamos a permitir que el caño Carlina y cuatro caños auxiliares vuelvan a su cauce natural. Esto no pasaba desde hace más de 40 años y la obra la vamos hacer en compañía de Invías y de la CVC", explicó el funcionario.