Más de 200 mil carros y motos circulan en Cali sin revisión técnico mecánica

En Cali, más de 200 mil carros y motocicletas circulan sin la revisión técnica mecánica, el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle espera que con la ayuda de las cámaras de fotodetección se pueda reducir la cifra de infractores.

Según datos del Ministerio de Transporte basados en el Registro Único Nacional de Tránsito el parque automotor de Cali y las revisiones técnico mecánicas hechas, más de 200 mil carros y motos circulan sin certificado en la ciudad.

El director Operativo del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, Jaime Cárdenas, afirmó que aproximadamente 600 mil vehículos entre carros y motos circulan en Cali, incluidos los vehículos que han sido matriculados en municipios vecinos. "El año pasado se hicieron unas 330 mil revisiones técnico mecánicas por lo tanto el restante no ha realizado este procedimiento”, dijo.

Cárdenas explicó que de este grupo se extrajo el 30 % de carros nuevos en Cali que hacen la revisión técnico mecánica a los seis años, tiempo que considera muy prolongado. “En Estados Unidos o Francia no se espera tanto para la revisión de autos nuevos, la realizan a los tres años y en esos países no tienen factores de riesgo tan altos como nosotros”, afirmó.

El Centro de Diagnóstico aspira que con la detección del vencimiento del SOAT y la revisión técnico mecánica a través de las cámaras de fotomultas se reduzca la omisión de estos trámites.