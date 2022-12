Más de 300 personas marcharon en Buenaventura para exigir que se cumplan acuerdos del paro cívico

“El pueblo no se rinde, ¡carajo!”. Gritaban habitantes del puerto vallecaucano que se sumaron a la movilización por las principales vías de la localidad.

Los manifestantes afirman que el Gobierno Nacional no ha cumplido con los puntos que se acordaron el pasado 6 de junio cuando se suspendió el paro cívico, luego de 22 días.

“Para que tenga en cuenta que el paro está suspendido. El paro no se levantó”, dijo Javier Torres, miembro del comité del paro cívico.

Según los líderes del paro, no se han iniciado las intervenciones en los problemas con el agua y la salud.

“En agua, una parte y no ha cumplido, por ejemplo, en la tubería 27, en los recursos del hospital, en agilizar las obras del Sena, en agilizar las obras del magacolegio”, afirmó Marcillo Rosero, miembro del comité del paro cívico.

Asimismo, sostuvo que no se ha cumplido con el arreglo de vías públicas y con algunos temas de educación y del medio ambiente, como las carboneras.

La comunidad señaló que no duda en repetir el paro si no llegan los recursos que prometieron invertir en infraestructura, cultura, deporte y acceso a la justicia.



Lea también: