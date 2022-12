Más de 3000 adultos mayores en Cali podrían perder el subsidio del Gobierno

La Alcaldía de Cali hace un llamado a los adultos mayores de estratos 1 y 2 que no han cobrado el subsidio económico que brinda el Gobierno Nacional a través del programa Colombia Mayor.

Luis Alfredo Gómez Guerrero, secretario de Bienestar Social del municipio, indicó que la ciudad tiene disponible 42.000 cupos , al cual se puede acceder cada dos meses. El funcionario sostuvo que en la última convocatoria más de 3.000 personas que pueden solicitar el mismo no se presentaron.

“Van dos veces consecutivas en que las personas no van. El Sistema de Colombia Mayor los reporta como bloqueados y se avanza hacer un proceso que los puede sacar de la lista”, aseguró.

Gómez afirmó que es muy importante que quienes estén inscritos a este programa se acerquen a la oficina principal del Sisbén ubicada en la calle 13 norte 4 – 62, en el barrio Granada.

Según la administración local, en Cali la población adulto mayor es de 277 mil, del cual 114 mil son hombres y 163 mil mujeres.