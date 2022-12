Más de 40 barrios de Cali tendrán baja presión de agua

A raíz de trabajos de mantenimiento y optimización en la bocatoma de la planta de Río Cauca desde este viernes hasta el 22 de marzo más de 40 barrios de Cali presentarán baja presión, pero no suspensión del servicio.

Roberto Pomar, jefe de Dirección de Agua Potable de Emcali, dijo que se ingresarán los excedentes de la planta Río Cali y la Reforma al sistema red baja con la que se minimizara la afectación del servicio.

“Se está pensando en tener carrotanques para clínicas u hospitales que estén en dichos sectores, pero es importante reiterar que lo que va a pasar es que la red baja va a tener bajas presiones pero no se va a ir el agua”, aseguró Pomar.

Como consecuencia de la baja de presión en la red se presentarán deficiencias en el suministro de agua en edificaciones con más de dos pisos que no posean sistemas de bombeo.

Igualmente, es preciso informar que por el efecto de la operación de la red se podrían presentar inconvenientes de turbiedad en el agua domiciliar, sin ningún perjuicio para la salud de los usuarios.

Estos serán los barrios que presentarán baja presión este fin de semana.