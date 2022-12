Más de 50 conductores de operador del MIO cesan actividades en Cali

Foto: Cortesía Dayssi Torres

Varios trabajadores se plantaron a las afueras de la empresa Unimetro en protesta porque, aseguran, no les están pagando la seguridad social. Indican que son más de 500 personas que laboran con este operador del MIO las que se están viendo afectadas.

Según los empleados, el hijo de uno de sus compañeros falleció el fin de semana pasado debido a que no lo atendieron en la EPS, ya que la empresa no había hecho los aportes en salud.

"En este momento estamos en un cese de actividades por eso, porque el sábado fue la vida del hijo de este compañero, hoy o mañana puede ser la vida de nosotros mismos o de nuestras familias. El último pago que aparece reportado es en junio", dijo Jhon Jairo Medina, presidente del Sindicato de trabajadores de Unimetro.

En cuanto al salario, el hombre agregó que tampoco les han hecho el pago de la primera quincena de septiembre. Asimismo, sostuvo que aunque son 52 trabajadores sindicalizados los que han cesado este lunes sus actividades, el inconformismo es de todos los empleados de este operador del sistema de transporte masivo de la capital del Valle del Cauca.