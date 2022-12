Más de 750 mil personas están afectadas por falta de agua en ladera de Cali

En la ladera de Cali, miles de habitantes, especialmente de las comunas 18 y 20, continúan viviendo una difícil situación porque no les está llegando el agua. Por la sequía, autoridades habían hablado de un racionamiento durante tres o cuatro días a la semana pero algunos habitantes dicen no tener acceso al líquido vital desde hace un mes.

A través de carrotanques, el Ejército les ha regalado el agua, pues aparentemente las Empresas Municipales de Cali, Emcali, no se han presentado en la zona como lo habían prometido.

En ese sector, hay cerca de 180 mil familias, es decir 750 mil personas que se están viendo afectadas. La paradoja en la ciudad es que mientras unos no tienen agua en diferentes puntos de la ciudad, hay varios daños en el acueducto en la que se pierde el agua potable.

Frente a los daños en la ciudad, Emcali ha explicado que estas situaciones se presentan por las altas temperaturas y se calcula que existen cerca de 40 daños diarios reportados, porque se compacta el concreto y esto hace que se fracturen las tuberías.

La entidad aseguró que los daños han aumentado en un 500 % y que se cuentan con los materiales suficientes para atenderlos, además que se amplió en $200 millones el contrato con los proveedores para asegurar la disponibilidad de esos recursos.

“Emcali atiende la reparación de los daños con cuatro equipos de trabajadores, con los cuales, infortunadamente, se debe priorizar la atención de las averías de mayor magnitud”, afirmó la entidad a través de un comunicado.

En el documento, la empresa de servicios públicos también dijo que este jueves será incorporado un nuevo equipo mecánico y resaltó que sus trabajadores han duplicado sus turnos durante los últimos días.

“En un mes, una empresa externa entrará a reforzar tales actividades, con el objetivo de garantizar las reparaciones en tiempo prudencial”, enfatizó.