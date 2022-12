Más de 8.000 policías brindarán seguridad para la época decembrina en Cali

Foto: cortesía para Noticias Caracol

La Policía Metropolitana de Cali colocó en marcha el plan integral ‘Por una Navidad Segura y en Paz’, buscando contribuir a que los caleños y visitantes disfruten de esta época decembrina con tranquilidad.

Un total de 8.000 policías de Cali y su área metropolitana se comprometerán a bajar los índices de violencia producto de las riñas y a contrarrestar la venta ilegal de pólvora para evitar que los niños resulten quemados.

Además, trabajarán para impedir la distribución de licor adulterado y fortalecer la seguridad en bancos, centros comerciales, centros vacacionales, carreteras y demás puntos de concentración masiva de ciudadanos.

Durante los planes éxodo y retorno, las fiestas locales y regionales y los distintos centros turísticos, los uniformados harán pedagogía para concientizar a los ciudadanos sobre la necesidad e importancia de portarse bien, evitar confrontaciones, ser prudente al conducir, no abusar del alcohol, tomar las medidas de seguridad para proteger las viviendas y cuidar a los niños.

Las autoridades entregaron las siguientes recomendaciones:

- Evite que su casa quede sola, sí esto sucede encargue su vivienda a un vecino de confianza.

- Al salir de su residencia, asegúrese que puertas y ventanas queden cerradas.

- Siempre que salga revise las llaves de agua y gas.

- No permita la entrada de personas extrañas a su hogar, coloque un ojo mágico en la puerta.

- Enséñele a sus niños el número telefónico de emergencia 123 de la Policía.

- Procure no dejar niños solos en la casa o en el carro.

- No permita que sus hijos manipulen pólvora, esta actividad debe ser sólo para personas autorizadas.

- Hágale memorizar a sus hijos el número telefónico de su casa o trabajo.

- Si va a viajar, verifique el estado mecánico de su vehículo y no olvide llevar el equipo de carretera necesario como llanta de repuesto, gato o botiquín, etc.

- Tenga presente que en su vehículo lleva a su familia, no exceda la velocidad permitida ni conduzca embriagado.

- Al retirar sumas altas de dinero, exíjale al banco que solicite acompañamiento de la policía.

- En el interior de la corporación o banco, evite al máximo manipular o mostrar la cantidad de dinero que lleva para realizar la transacción.

- Evite usar joyas cuando salga de compras.

- No aborde un taxi cuando el conductor lleve acompañante.

- Distribuya el dinero en diferentes bolsillos.

- No permita que los niños se desplacen solos, llévelos de la mano, así evitará que se extravíen.

- Antes de empezar a ingerir licor, decida quien manejará el vehículo.

- Adquiera las boletas para los eventos de Feria de Cali en las taquillas autorizadas.