Más de dos mil policías garantizarán la seguridad en Cali durante Semana Santa

La Policía de Cali presentó este jueves el Plan de Seguridad y Movilidad dispuesto para Semana Santa. Las autoridades indicaron que 2.987 uniformados participarán en las operaciones con las que se busca brindar seguridad y tranquilidad a caleños y visitantes.

“Desde las diferentes escuelas de nivel central llegarán 800 unidades a reforzar los operativos para tener un cubrimiento de lo que implica la presencia masiva de visitantes y nativos a lugares como los cerros tutelares, centros comerciales, sitios turísticos”, indicó el coronel Hoover Penilla, comandante de la Policía de Cali.

Asimismo, se reforzará la seguridad en las áreas urbanas, centros religiosos y de peregrinación, sectores residenciales, terminal terrestre y sectores culturales, de igual forma en las áreas turísticas.

Las autoridades señalaron, además, que se llevarán a cabo campañas masivas de prevención de accidentes y sensibilización a la ciudadanía en la terminal de transporte terrestre. A su vez, la policía ambiental ejecutará planes para prevenir la destrucción indiscriminada, comercio y tráfico ilegal de la palma de cera, así como de otras especies protegidas.

Entre tanto, la Alcaldía de Cali informó que sumará a este plan al menos 300 agentes de tránsitos y más de 400 unidades de organismos de socorro.



Recomendaciones de seguridad y restricciones para tener en cuenta:

- Ascender por los caminos autorizados, no se permitirá el acceso de personas por lugares distintos a los filtros.

- No se permitirá el ingreso de vehículos. Se realizarán requisas selectivas. No esta permitido que bajen o suban personas con bicicleta o motocicleta.

- No se permite el ascenso a niños menores de 6 años, mujeres embarazadas con más de 4 meses, personas con deficiencias físicas y/o enfermedades que puedan afectar directamente su salud o la de los feligreses.

- No se permite el acceso de personas con mascotas.

- Se impedirá el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas.

- No se permitirá que los feligreses se desvíen de los caminos a lugares no permitidos.

A la 1:00 p.m. se cierra el acceso a los cerros y a las 3:00 p.m. se inicia la evacuación de las personas que se encuentran en la parte alta.