Maurice Armitage se inscribió como candidato independiente a la Alcaldía de Cali

El aspirante llegó a la sede de la Registraduría acompañado por una caravana de seguidores y, respaldado por 220 mil firmas, se inscribió como candidato independiente a la Alcaldía para las elecciones del 25 de octubre.

Maurice Armitage aseguró que con su liderazgo viene una generación de oportunidades, empleo, emprendimiento y que eliminará el 'gota a gota' de esta ciudad.

"He estado muy emocionado y contento no solo por mí, sino por Cali. Porque veo que en la medida en que vamos avanzando, en que tengamos apoyo de todos los caleños, vamos hacer un magnífico trabajo. Nosotros no vamos a gobernar desde el CAM, vamos a gobernar desde las comunas", sostuvo el candidato.

En cuanto a los cuestionamientos que han realizado algunas personas con respecto a que su candidatura no sea independiente, por las adhesiones que ha recibido, declaró que estas son solo ayudas desinteresadas y comprometidas con el cambio de la capital vallecaucana.

"Las personas que se han adherido a nuestra campaña saben que no tenemos ningún compromiso desde el punto de vista electoral, es decir, ellos saben que van ayudarnos en la campaña porque están trabajando por Cali. Pero no tengo ningún compromiso político con ninguno", puntualizó Armitage.

Hoy hacemos realidad lo que soñamos y trabajamos todo este tiempo. En este momento en la registraduría. pic.twitter.com/OBRiQ0k4xI — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) July 22, 2015